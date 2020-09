L'Audiència jutjarà Teo Romero per malversació el 5 de novembre

El judici contra l'exalcalde de Santa Margarida de Montbui Teo Romero, per malversació de fons públics durant la seva etapa al capdavant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), ja té data. La vista és previst que se celebri el proper 5 de novembre, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tot i això, les mateixes fonts també han explicat que s'estudia que la vista oral del judici tingui diverses sessions d'audiència pública perquè les diferents parts preveuen presentar moltes proves.

El judici d'aquest cas se celebrarà a la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona i Romero s'enfronta a una petició de presó de vuit anys per part del FCCD i de tres anys i mig de presó per part de la fiscalia, que també demana al tribunal que li imposi un allunyament de la vida política, amb una inhabilitació de nou anys.

En concret, a Romero, que sempre ha defensat la seva innocència, se l'acusa per haver pagat presumptament amb diners públics viatges d'oci privat.

Els fets pels quals es jutjarà l'exalcalde van tenir lloc entre els anys 2007 i 2010, que és quan Romero va presidir el FCCD.

Segons les acusacions, durant aquest període, Romero va aprofitar el seu càrrec al FCCD (una entitat sense ànim de lucre) per obtenir «un benefici patrimonial indegut», per la qual cosa va pagar-se viatges per valor de 57.000 euros.

En concret, segons les acusacions, l'exalcalde anoienc hauria allargat les estades de forma injustificada i l'acusació assenyala que l'alcalde montbuienc hauria d'haver pagat aquestes despeses de la seva butxaca.