Els Mossos posen 585 denúncies per accedir a l'entorn de pantans i rieres a la Catalunya Central

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient i de les Unitats de les Àrees Bàsiques Policials de la Regió Policial Central han posat un total de 585 denúncies per accedir a l'entorn de pantans i rieres aquest estiu. Les denúncies s'han fet en el marc del dispositiu anual encaminat a la prevenció d'incendis forestals, la preservació del medi natural i la convivència ciutadana, el qual ha estat marcat per les mesures preventives motivades per la pandèmia del coronavirus. Aquesta campanya s'ha realitzat, entre l'1 de juny i el 15 de setembre.

El risc de contagis ha motivat que molts ajuntaments optessin per decretar mesures específiques als seus municipis, la qual cosa ha comportat un esforç addicional dels efectius de la Regió Policial Central que ha rebut el suport d'altres serveis com la Unitat de Mitjans Aeris (helicòpter) i la Unitat d'Intervenció a la Muntanya.

Per tant, a més de les accions encaminades per fer front a la pandèmia, cal afegir les tasques que anualment ja es portaven a terme relacionades amb el medi ambient i la convivència ciutadana en espais naturals.

El patrullatge preventiu per garantir la preservació del medi natural i alhora, complir les mesures preventives per fer front a la pandèmia del coronavirus, han estat efectuades, majoritàriament, als municipis per on passa la riera de Carme ( Anoia) i la riera de Merlès ( Berguedà, Osona, Bages); a Cercs i Vilada al Berguedà amb el pantà de la Baells i la zona de Pedret; Castellar de la Ribera , Lladurs zona de la Ribera Salada (Solsonès), Clariana de Cardener, Navès, Olius al pantà de Sant Pons ( Solsonès), Navès a la zona de l'Aigua d'ora ( Solsonès); Pantà de Sau a Vilanova de Sau (Osona) i també a la zona de Masies de Roda i riera de Rellinars a Castellbell i el Vilar (Bages).

De les actes aixecades en destaquen les infraccions per accés motoritzat, per fer foc sense autorització, majoritàriament amb fogonets, per pesca, per infringir els decrets de prohibició del bany, per aparcar en llocs no habilitats, entre altres infraccions denunciades que contravenen les ordenances d'usos i la normativa relacionada per prevenir la pandèmia del coronavirus.

Les denúncies de trànsit han estat efectuades per aparcar els vehicles en llocs que impliquen un risc per a la circulació prop de rieres i pantans.

En total els mossos han interposat 585 denúncies, de les quals 356 han estat actes i 229 denúncies de trànsit, entre l'1 de juny i el 15 de setembre.