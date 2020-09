Tres ferits en l'accident d'un turisme a la C-16, a Balsareny

Els tres ocupants d'un turisme, dos d'ells menors, han resultat ferits de caràcter menys greu en un accident que s'ha va produït aquesta tarda a la C-16, a Balsareny. Segons fonts del SCT en l'accident només s'hi ha vist implicat un sol vehicle al qual se li hauria punxat una roda. L'accident s'ha produït a 1/4 de 6 de la tarda i ha obligat a tallar primer totalment el trànsit i a fer desviaments en sentit nord, encara que després s'ha pogut obrir un dels carrils i a hores d'ara la situació ja s'ha normalitzat, després que hi hagi hagut cues de fins a tres quilòmetres.





? A la C-16 a Balsareny hi ha 1 carril tallat ? Berga per #accident i 3 km de #retencions



La via ha estat totalment tallada en sentit nord (??) tot i que es feien desviaments pic.twitter.com/6TRoK6geCg