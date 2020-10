Retiren una antena de televisió a punt de caure a Manresa pel temporal de vent

Els Bombers van retirar ahir a la nit una antena de televisió que perillava de caure a causa de les fortes ràfegues al carrer Francesc de Juanola de Manresa. El servei d'emergències va rebre l'avís a 1/4 d'11 de la nit i una dotació de Bombers es va desplaçar fins aquest punt de la ciutat per evitar possibles danys.

D'altra banda, els Bombers també han rebut un avís aquesta matinada a Navès, al Solsonès, quan una pedra de grans dimensions ha caigut a la via C-26, al punt quilomètric 116. El temporal de vent hauria ocasionat aquest despreniment, segons apunten els Bombers. En aquest cas, han rebut l'avís a les 5 de la matinada i ho han derivat al Servei Català de Trànsit. Un equip de carreteres s'ha desplaçat fins aquest punt per netejar la via.

Ahir els Bombers van fer un total de 24 serveis relacionats amb el temporal de vent a la Catalunya Central. La majoria, un total de 13, van ser a la comarca de l'Anoia, que és la zona de la regió central on es van registrar les ràfegues més fortes de vent. Pel que fa a la resta d'avisos, sis van ser al Bages i cinc al Baix Llobregat Nord. La majoria de casos van ser per arbres o branques caiguts que obstaculitzaven el pas o per elements que perillaven de caure sense que provoquessin danys personals.

Al llarg d'aquesta nit, els Bombers també han registrat altres incidents en diferents punts de les comarques centrals:

A Cabrera d'Anoia, un cotxe va xocar contra un mur al carrer Tortosa. Els tres ocupants del vehicle van resultar il·lesos. El servei d'emergències va rebre l'avís ahir, a les 11 de la nit, i s'hi va desplaçar una dotació de Bombers.

A la Seu d'Urgell, a 2/4 de 6 de la matinada, els Bombers han rebut l'avís de tres contenidors que estaven cremant a l'Avinguda Salòria, a la cruïlla del carrer Josep Zulueta. Una dotació de bombers ha treballat per apagar les flames i, en aquests moments, ja estan extingides.

En un altre punt, a Bellver de Cerdanya, els Bombers han rebut un avís a 2/4 d'11 del matí sobre la caiguda d'una dona gran que passejava per la zona del Cortal de l'Oriol i s'ha precipitat per un terraplè d'uns 5 metres d'alçada. Una dotació de bombers s'ha desplaçat fins aquest punt i l'afectada ha sigut evacuada en ambulància fins a l'hospital transfronterer de la Cerdanya.

Per últim, els Bombers han actuat a Guixers, al Solsonès, després de rebre l'avís a 3/4 d'11 del matí de la caiguda en una pista forestal d'una dona de 42 anys que passejava per les afores del municipi. En aquests moments, els Bombers encara estaven atenent a l'afectada.