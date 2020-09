Un accident a Castellbell amb un ferit complica la circulació a la C-55

Un accident a Castellbell i el Vilar aquest dilluns a la matinada ha deixat un ferit lleu i diverses complicacions pel que fa al trànsit de vehicles a la C-55. Segons fonts dels Bombers, que hi han treballat amb tres dotacions, l'accident ha tingut lloc a les 5 de la matinada quan un vehicle ha bolcat al quilòmetre 18 en sentit Abrera. No hi ha hagut altres vehicles implicats. El conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat pel SEM a l'hospital de Manresa.

Malgrat que l'accident s'ha produït a les 5 de la matinada, quatre hores més tard, a quarts de 10 del matí, encara hi ha problemes de circulació derivats dels fets. A aquesta hora hi ha un carril tallat en direcció a Abrera per la retirada del vehicle bolcat i es registren uns dos quilòmetres de retencions, segons informació de Trànsit.