Detingut després de tirar un got contra un policia local i intentar fer-lo caure, a Manresa

La Policia Local de Manresa va tenir aquest diumenge a la matinada un veí de la ciutat de 34 anys que va llençar un got amb beguda i glaçons contra un agent del cos, segons han explicat fonts policials.

En concret, segons la Policia Local, cap a les 00:50h de diumenge, una patrulla es va dirigir al carrer Bonsuccés després de rebre un avís que hi havia molèsties per sorolls. Un cop allà, el vheicle policial va trobar tres persones consumint begudes a la via pública i que no paraven de cridar. Per aquest motiu, els agents els van identificar. Durant la identificació va ser quan un d'ells va llençar un vas amb beguda i glaçons contra un dels agents, el va agafar per les espatlles i va intentar fer-lo caure a terra. La persona va sortir corrent i va ser interceptada i detinguda a la carretera de Vic per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.