Pesarrodona, condemnat a 14 mesos d'inhabilitació i a una multa de 2.100 euros

El jutge ha condemnat al santjoanenc Jordi Pesarrodona per desobediència durant el referèndum de l'-O. Pesarrodona ha estat condemnat a una multa de 2.100 euros i a una pena de 14 mesos d'inhabilitació especial per exercir ocupació o càrrecs públics amb inhabilitació expressa per l'exercici de càrrecs públics electes ja siguin d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu.

El jutge també ha condemnat a l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada a pagar els costos processals.

La sentència s'ha fet pública just una setmana després de la celebració del judici contra el pallasso bagenc just una setmana després de la celebració del judici. El judici va tenir lloc dilluns de la setmana passada al jutjat penal 2 de Manresa on Pesarrodona va rebre l'escalf de centenars de persones.