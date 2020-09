Un conductor sense carnet ni assegurança fuig, s'accidenta i dona positiu en drogues, a Manresa

El conductor d'un vehicle va acabar denunciat, aquest dimarts a la tarda a Manresa, després d'intentar fer-se escàpol de la policia i acabar xocant contra un altre vehicle a la Muralla de Sant Domènec de Manresa. Segons fonts de la Policia Local, els fets van passar aquest dimarts a la tarda quan la Policia Local va detectar en aquesta via un cotxe que circulava sense l'assegurança obligatòria.

En el moment que els agents el van voler aturar, el vehicle va intentar fugir però va acabar col·lidint amb un altre que circulava pel mateix carrer. Això va facilitar que els agents poguessin fer sortir del cotxe els seus tres ocupants i va resultar que el vehicle, a part de no tenir assegurança, tampoc tenia la ITV i el conductor, un veí de Callús de 18 anys, no tenia permís de conduir. A més, el conductor va donar positiu en el test de drogues per THC (marihuana). Tant al conductor com a un altre dels ocupants, un veí de Sant Joan de Vilatorrada de 22 anys, se'ls va trobar una substància que presumptament és marihuana.