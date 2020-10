Guixers vol més mesures per reduir la velocitat de les motos a la Llosa

L'alcalde Guixers, Jordi Selga, reclama més mesures per reduir la velocitat dels motoristes quan travessen el nucli de Vilamantells, després de valorar positivament que el cap de setmana s'hagin denunciat sis motoristes a la C-462, a la zona de la Llosa del Cavall. Aquestes sis denúncies es van portar a terme en el marc del dispositiu Premot, que es va fer conjuntament en aquesta carretera i a Can Maçana, que es va saldar amb un total de 23 denúncies a motoristes.

Can Maçana i la Llosa són dos dels punts de la Catalunya Central més concorreguts per motoristes, i en aquest punt la carretera travessa el nucli de Vilamantells, al al municipi de Guixers. Tot i valorar positivament la imposició de multes, Selga assegura que la problemàtica «no s'acaba només amb les sancions i que durant un cap de setmana es posin un reguitzell de multes». En aquest sentit reclama més mesures perquè els vehicles hi corrin menys quan hi passin i es «minimitzi el risc». Aquestes mesures podrien passar, diu l'alcalde, per posar més senyalització perquè les motos redueixin la velocitat a Vilamantells, així com radars informatius i altres mesures que forcin a reduir la velocitat a més de més conscienciació dels motoristes.

De fet, i malgrat aquesta situació, Selga vol deixar clar que «els motoristes no ens fan cap nosa, ens sembla bé que vinguin, visitin la zona i gaudeixin del seu espai, però el que no pot ser és que no respectin la velocitat als nuclis urbans i posin en risc les persones». Selga avança que espera poder-se reunir aviat amb els serveis de car-retera de Lleida per intentar buscar mesures per reduir la velocitat de les motos a Vilamantells.

Per la seva banda, l'alcalde Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, assenyalava que ara per ara «cal esperar» l'efecte que tenen aquestes sancions en el comportament dels motoristes a partir d'ara.

De les 23 denúncies que els Mossos d'Esquadra van fer aquest cap de setmana en el marc de l'operatiu Premot, que es va portar a terme a la Llosa del Cavall i Can Maçana, 6 multes es van imposar a la C-462, i d'aquesta xifra tres infraccions van ser detectades des de l'helicòpter i tres a peu de carretera.

En el cas de Can Maçana, a la carretera BP-1101, es van denunciar un total de 14 motoristes. D'aquest total de denúncies, cinc es van fer des de l'helicòpter i nou les van portar a terme en controls des de terra.

Finalment, en el marc d'aquest mateix dispositiu es van denunciar tres motoristes més des de l'helicòpter per infraccions a la carretera C-55, quan aquest feia el trajecte entre la carretera que hi ha als peus de Montserrat i la que voreja el pantà.