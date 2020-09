Jutgen un perruquer manresà acusat d'abusar d'un menor quan li tallava els cabells

Un perruquer manresà, R. E., s'enfronta a una petició de pena de tres anys i mig de presó per, presumptament, abusar d'un nen quan li tallava els cabells. El fiscal acusa el perruquer, R. E., d'abusar del menor mentre li tallava els cabells en pis situat al nucli antic de la capital del Bages, en uns fets que es remunten a l'octubre del 2016. En aquells moments el nen tenia 11 anys i segons consta en l'escrit de fiscalia, l'acusat va mullar intencionadament els pantalons del menor i els hi va fer treure. Tot seguit li va tocar els genitals amb una tovallola i amb la mà.

En el seu escrit de conclusions provisionals, el ministeri públic demana la imposició d'una pena de tres anys i mig de presó per a l'acusat, així com també la prohibició de comunicar-se i acostar-se a menys de 1.000 metres del menor així com dels llocs que aquest freqüenti durant tres anys més als d'una eventual condemna a presó. També demana que se'l condemni a tres anys de llibertat vigilada i a indemnitzar el menor amb un total de 3.000 euros pels danys morals que li ha causat.

El menor va explicar el cas als seus pares, i aquests ho van explicar als serveis socials de l'ajuntament. Al seu torn, aquest ho van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra que en un primer moment van obrir una investigació d'ofici per tal d'aclarir els fets.

El judici tindrà lloc dimecres de la setmana que ve a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.