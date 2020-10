Desallotgen els veïns d'un bloc de pisos de Navàs per un incendi a la planta baixa

Els Bombers han desallotjat els veïns d'un bloc de pisos de Navàs aquest divendres al matí per un incendi a la planta baixa de l'edifici, de quatre plantes. Segons fonts del cos d'emergències, que ha enviat tres dotacions al lloc dels fets, el foc s'ha declarat a 2/4 de 9 del matí al número 18 del carrer de Torroella.

L'incendi ha estat provocat per una rentadora i ha afectat la cuina de la planta baixa de l'edifici, que en aquell moment era buida. De forma preventiva, els Bombers han desallotjat les persones que es trobaven a la resta de pisos, les quals han pogut tornar a casa seva a quarts de 10 del matí, un cop extingit el foc. No hi ha hagut persones ferides.