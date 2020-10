Els morts en accidents de trànsit a la Catalunya Central es redueixen el 66%

Mossos d'Esquadra a l'N-141-C, a Calders, on hi va haver un accident mortal el gener passat

La mortalitat com a conseqüència d'accidents de trànsit a la Catalunya Central manté la tendència a la baixa i des de principi d'any fins al 30 de setembre, s'ha reduït el 66,6% en comparació amb el mateix període de l'any passat. En total, vuit persones han mort com a conseqüència d'accidents en els quals com a mínim s'han vist implicats vehicles.

El darrer accident de trànsit mortal va tenir lloc a Manresa, al carrer Gaudí, on un vehicle que feia maniobres va atropellar un home de 85 anys, que després de l'accident va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir l'endemà al migdia a causa de les ferides que li havia causat l'accident. Va ser el 16 de setembre.

Un altre accident mortal va tenir lloc el dia 14 de setembre. En aquest cas va ser a la C-62, a Santa Maria de Merlès, on va morir un veí de Prats de Lluçanès de 62 anys.

També aquest mes de setembre, el dia 2, hi va haver un altre accident mortal de trànsit. En aquest cas va ser a la rotonda d'entrada del Pont de Vilomara, on un motorista, veí de Terrassa, va morir com a conseqüència de la col·lisió entre la motocicleta i un turisme.

La reducció de la sinistralitat a la Catalunya Central és més elevada que al conjunt de Catalunya, on el descens de la mortalitat ha estat del 39%. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT) des de l'1 de gener fins al 30 de setembre d'aquest any, 83 persones han mort en 75 accidents mortals a les carreteres catalanes. Això suposa un descens del 39% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l'any passat, en el qual van perdre la vida 136 persones. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 42% respecte al 2019.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït el 54,6%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 183 persones en el mateix període. S'ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la covid-19.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 30 de setembre han mort 17 motoristes, 5 ciclistes i 7 vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 39 motoristes, 7 ciclistes i 10 vianants.

A banda, enguany destaca un repunt en el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesants, amb 7 morts respecte als 6 del mateix període del 2019, i en les furgonetes, amb 10 víctimes mortals enguany pels 8 de l'any passat. Davant d'això, Trànsit recorda la importància del manteniment dels vehicles i demana als professionals del transport que, sobretot en trajectes de llarg recorregut, s'aturin almenys cada dues hores.

També es manté la tendència a l'alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat. Enguany fins al 30 de setembre, 33 dels 75 accidents mortals han tingut lloc amb un sol vehicle, el que suposa el 44% del total de sinistres, mentre que l'any passat aquest tipus d'accidents suposava el 36% de la sinistralitat mortal.

Si s'analitzen les morts per tipus de dia de la setmana, 44 de les 83 víctimes mortals, el 53%, són en cap de setmana o festiu. Tenint en compte aquesta dada, l'SCT demana responsabilitat en els desplaçaments d'oci i evitar un relaxament en la conducció pel que fa tant a l'atenció i l'ús del mòbil com a l'excés de velocitat, l'ús del cinturó i el consum d'alcohol.