Un cotxe envesteix la terrassa d'un bar a Manresa

Un cotxe ha envestit aquest dissabte a la nit, a un quarte de 10, la terrassa d'un bar al carrer Bilbao de Manresa. El vehicle s'ha endut pel davant totes les cadires i les taules de l'establiment, a on hi havien asseguts clients quan ha tingut lloc els fets. Tot i això, testimonis presencials han assegurat a aquest diari que només han vist una persona estesa a terra, que estava conscient, i ha estat l'únic atés pel personal mèdic quan hi han arribat els equips d'emergències.