Ensurt per la mala combustió d'una caldera en un habitatge a Castellnou

Ensurt en un habitatge a Castellnou de Bages per la mala combustió d'una caldera de gasoil que ha acabat sense incendi ni persones ferides. Els Bombers van rebre l'avís ahir a la nit, a quarts de 9, que hi havia foc en una casa a Castellnou, al carrer de Bellaterra. S'hi van desplaçar tres dotacions però quan van arribar al domicili ja no hi havia flama.

Segons fonts del cos, la caldera va expulsar una flamarada i va semblar que s'incendiava, però no va ser el cas. Afortunadament no hi va haver cap persona ferida i els Bombers només van revisar la instal·lació i ventilar l'immoble, que havia quedat ple de fum a causa d'aquest incident.