La secretària de Piera denuncia l'alcalde per l'ascens d'un agent a punt de jubilar-se

La secretària municipal de l'Ajuntament de Piera ha denunciat davant de la fiscalia d'àrea d'Igualada l'alcalde del municipi, el republicà Jordi Madrid, per haver ascendit un policia local malgrat que hi havia un informe desfavorable dels serveis tècnics municipals. Madrid va ascendir de caporal a sergent un agent de la policia, per la via d'urgència i interinatge, al qual faltava una setmana per jubilar-se.

El batlle justifica la decisió perquè el càrrec de sergent quedava vacant i «la llei de policies ens obliga a tenir un cap». D'altra banda, la mateixa funcionària també ha portat a l'Oficina Antifrau el contracte de targetes moneder per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació. Madrid, a través d'un decret d'alcaldia, va ascendir un caporal de la Policia Local del municipi, ja que la vacant de sergent quedava lliure per la jubilació immediata de la persona que ocupava el càrrec. El nomenament es va fer per la via d'urgència i interinatge que, segons Madrid, «és legal i està prevista als reglaments». Es dona el cas que a aquesta persona que es va ascendir li quedava només una setmana per jubilar-se.

En el moment que es va ascendir aquest policia, va quedar lliure el càrrec de caporal i també es va nomenar per la via d'interinatge un altre policia. Així, ha justificat Madrid, «no es va donar cap duplicitat de càrrecs». Madrid ha relatat que es va decidir fer aquest nomenament perquè la Policia Local «no podia estar sense cap», ja que «la llei així ens hi obliga». El batlle ha explicat que la persona que es va ascendir era la més antiga del cos i, malgrat que el nomenament només fos per una setmana, «ens va servir per poder fer un relleu ordenat amb la persona que va ascendir a caporal i sense que hi hagués duplicitats de càr-recs». Ara, ha dit, s'ha engegat la maquinària per convocar la plaça de caporal en cap i que no es cobreixi de forma interina.

D'altra banda, la mateixa secretària ha portat el batlle a l'Oficina Antifrau en considerar que no s'ha gestionat correctament el contracte de targetes moneder. Madrid ha detallat que, com que és un import menor a 15.000 euros, no s'havia de fer cap licitació i es referma que en tot moment han actuat correctament. De fet, l'alcalde de Piera ha lamentat que els secretaris i interventors municipals –nomenats per l'Estat, tot i que els paga el consistori- «els porten als ajuntaments per controlar la legalitat, però molts cops sobrepassen les seves funcions». En el cas de Piera, ha dit, «a partir de raons tècniques entren en qüestions polítiques i, moltes vegades, donen cobertura i arguments als grups de l'oposició».

El PSC de Piera ha fet un comunicat on denuncien que la situació és «insostenible» i reclamen a ERC que el rellevi de l'alcaldia. En cas contrari, asseguren, estaran en contacte permanent amb la resta de grups a l'oposició i estudiaran els passos a fer per «retornar la decència a l'alcaldia».