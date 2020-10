Un treballador mor en un accident a la planta de Magneti Marelli a Santpedor

| Arxiu particular

Entrada de l'empresa Magnetti Marelli a Santpedor | Arxiu particular

Un treballador de 44 anys, Luca Ottacio Drappero, ha mort aquest migdia en un accident laboral a la planta de Magneti Marelli a Santpedor.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, l'home estava manipulant una màquina de la cadena de muntatge de l'empresa, la qual li hauria produït un tall profund a l'abdomen. Els serveis d'emergències han rebut l'avís, a les 12:43h que hi havia un treballador greument ferit. Tot i la ràpida intervenció dels serveis d'emergències, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre elles l'helicòpter.

Ottacio, de nacionalitat italiana i veí de Sant Fruitós de Bages, tenia 44 anys i des de fa aproximadament una dècada treballava a Magneti Marelli.

Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.