Enxampen un conductor sense carnet i que multiplica per sis la taxa d'alcohol, a Piera

Els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir penalment un home, de 42 anys, de nacionalitat moldava i veí de Piera, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcoholèmia penal i sense disposar de permís de conduir.

Els fets van passar ahir, pels volts de dels 12.40 hores, en el transcurs d'un control preventiu de trànsit efectuat al quilòmetre 8,7 de la B-224, al terme municipal de Piera.

Els agents, al procedir a fer les comprovacions de documentació, van observar que un conductor portava un permís de conduir moldau, el qual no habilita per conduir a l'estat espanyol. A més, presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques.

En sotmetre's a la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,45 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé sis vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Finalment, també es va denunciar administrativament el conductor del turisme per conduir amb un permís que no l'habilita per fer-ho.

El denunciat haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada quan sigui requerit.