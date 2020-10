S'enfronta a dos anys de presó per robar en una botiga de Manresa

L'acusat de robar en una botiga d'electrodomèstics de Manresa s'enfronta a una petició de tres anys de presó per part de la fiscalia. Segons el ministeri públic, l'acusat, juntament amb una altra persona que no ha estat identificada, va accedir al magatzem d'una botiga d'electrodomèstics del carrer Bilbao de Manresa, el 4 de gener del 2019.

Sempre segons el relat de la fiscalia, l'home va accedir al magatzem -que no té comunicació directa amb la botiga- arrancant el sistema de tancament de la porta. D'allà es va emportar un màquina de foradar, dues batedores, tres torradores, un paquet de bombetes, dos televisors i tres aparells de TDT. El fiscal considera els fets com a robatori amb força, pel qual demana dos anys de presó. El judici està assenyalat per a avui als jutjats de Manresa.