Un veí de Sant Fruitós mor en accident a l'empresa Magneti Marelli de Santpedor

Un treballador va perdre la vida ahir al migdia en un accident laboral a la fàbrica de Magneti Marelli de Santpedor. La víctima de l'accident és Luca Ottacio Drappero, veí de Sant Fruitós de Bages, de 44 anys i de nacionalitat italiana, i que feia aproximadament una dècada que treballava a l'empresa.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra en un comunicat, l'home estava manipulant una màquina de la cadena de muntatge de la fàbrica quan s'hauria fet un tall profund a l'abdomen, una ferida que li va acabar causant la mort.

De fet, els serveis d'emergències van rebre l'avís, cap a tres quarts d'una del migdia que a l'empresa hi havia un treballador greument ferit. Tot i la seva ràpida actuació, els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar la vida a l'home.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i també dels Mossos d'Esquadra.

Els Mossos d'Esquadra van posar aquests fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa i del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en els casos dels accidents laborals en els quals hi ha víctimes mortals.

La planta bagenca de Magneti Marelli està situada al polígon industrial Santa Anna II de Santpedor i està especialitzada en la fabricació de tubs d'escapament per al sector de l'automoció.

Ahir a la tarda, el sindicat CCOO, al qual Ottacio estava afiliat, va emetre un comunicat en el qual lamentava el succés i assegurava que el sindicat estarà «atent» al resultat de les investigacions.

El sindicat traslladava el seu condol als familiars, amics i companys de la víctima.