L'acusada d'assassinar la seva parella al carrer del Cós s'enfronta a 21 anys de presó

Un jurat popular jutjarà divendres de la setmana que ve A. R. R., acusada de matar el qui era la seva parella sentimental a Manresa, Carles Malet. La mort de l'home, de 67 anys, es va produir la matinada del 3 de juny del 2018 en un habitatge del carrer del Cós de Manresa.

La dona, natural de Santpedor i que tenia 47 anys en el moment dels fets, s'enfronta a una petició de presó de 21 anys i 10 anys més de llibertat vigilada per part de la fiscalia, que l'acusa d'un delicte d'assassinat amb traïdoria amb l'agreujant de parentesc.

Segons consta en l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'acusada, amb un ganivet de grans dimensions, va clavar quatre ganivetades a la víctima, a la cara, al coll i al tòrax, una de les quals va resultar mortal. En el moment de l'agressió la víctima estava sota els efectes de l'alcohol i tenia rastres de benzoilecgonina a la sang (cocaïna).

La fiscalia considera que aquesta situació, juntament amb el fet de trobar-se a casa seva, i en una situació de relativa tranquil·litat, va fer que no pogués reaccionar davant de l'atac «inesperat» i que tampoc es pogués defensar de l'agressió. La relació s'havia iniciat uns sis mesos abans del presumpte assassinat, i des del primer moment havia estat marcada per diversos alts i baixos, discussions i baralles, incloent-hi agressions físiques de l'acusada cap a l'home.

La dona va ser detinguda després dels fets, després que una altra dona –que es va presentar com a exparella de l'acusada– es dirigís a la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós per explicar que l'acusada li havia explicat els fets i li havia enviat imatges del cadàver a través del WhatsApp.

Després de la detenció, el jutge en va ordenar el seu ingrés a presó, situació en la qual es troba actualment.

Pel que fa a la víctima, Carles Malet, en el moment dels fets feia uns dos anys que havia sortit de la presó. Malet havia complert condemna a Lledoners per haver falsificat matrimonis per conveniència. Aquest, però, no era el primer cop que estava pres, els anys 80 Malet havia estat condemnat per apropiació indeguda. Havia treballat d'assessor fiscal en un despatx del passeig de Pere III i s'havia quedat els diners que una cinquantena d'empresaris vinculats al sector de la perruqueria li havien entregat per pagar a Hisenda i a la Seguretat Social.

Quan el 2016 va sortir de Lledoners, va acudir inicialment al seu pis de tota la vida, situat a la Muralla de Sant Domènec, i va descobrir que uns lladres hi havien causat desperfectes. Per aquest motiu, va llogar provisionalment un pis molt a prop, al carrer del Cós número 11, un edifici que antigament havia acollit un hostal i on va acabar morint.