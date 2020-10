Demanen 3 anys i mig de presó per robar a un menor i amenaçar-lo de mort

Un home, A. K., s'enfronta a una pena de tres anys i mig de presó per presumptament haver amenaçat de mort un grup de tres menors a Manresa, a un dels quals li va acabar robant el mòbil, després que en un primer moment es neguessin a deixar-n'hi un.

Segons el relat dels fets que fa la fiscalia en el seu escrit d'acusació, cap a les sis de la tarda del 22 de setembre del 2018, l'acusat, A. K., va abordar el grup de tres menors d'edat a l'entorn del parc del Castell de Manresa. Allà els va demanar que li deixessin un telèfon mòbil. Com que cap dels menors ho va fer, l'acusat es va posar la mà a la butxaca mentre deia als menors que «penso treure la navalla, a mi m'és igual matar-ne un que tres, acabo de sortir de la presó per homicidi», segons explica el fiscal.

Aleshores, i davant de la por de rebre algun tipus d'agressió per part de l'acusat, un dels menors va entregar el seu telèfon mòbil, un iPhone 6, a l'acusat, que tot seguit va marxar del lloc dels fets.

Segons el fiscal, aquests fets suposen un delicte de robatori amb intimidació i per això demana que al presumpte lladre se li imposi una condemna de tres anys i mig de presó. Tot i que la víctima no reclama cap indemnització perquè ja va ser compensada per l'asseguradora, el fiscal sí que reclama que l'acusat pagui a la companyia d'assegurances la quantitat que aquesta va haver d'abonar a la víctima.

El judici està previst que se celebri avui al matí al jutjat penal número 1 de Manresa.