Una dona es lesiona mentre feia una via ferrada a Oliana

Una dona s'ha lesionat aquest matí mentre feia la via ferrada de la Serra de les Canals, a Oliana. Els bombers han rebut l'avís a les 10:57h i s'ha activat una dotació terrestre i l'helicòpter dels GRAE. Finalment, han rescatat la dona per via terrestre fins al parc de bombers a l'espera que els seus companys l'anessin a buscar, segons informat del cos de Bombers de la Generalitat.