Veïns de Sant Vicenç recullen 1.800 firmes per exigir «solucions immediates» a les ocupacions

Veïns de Sant Vicenç de Castellet, al Bages, han entrat, aquest dijous el matí, una instància a l'Ajuntament per exigir "solucions immediates" a les ocupacions delinqüencials. Els impulsors asseguren haver recollit 1.841 signatures, malgrat que no les han entregat al consistori, segons ha pogut saber aquest diari de fonts municipals, i les mantenen sota custòdia.

Segons ha manifestat la portaveu, Inma Bizarro, la situació s'agreuja dia rere dia i que els veïns viuen "amb por" i pateixen "amenaces constants". També assegura que hi ha veïns que fins i tot "s'han vist obligats a traslladar-se". Des del col·lectiu calculen que hi ha immobles ocupats en fins a 20 vials del municipi, en alguns casos blocs sencers.

Amb la instància demanen a l'Ajuntament "que deixi de vendre fum i facin alguna cosa".

Asseguren que els carrers del municipi s'han tornat "intransitables" i que hi ha pisos ocupats en pràcticament tot el poble. "Estem farts de l'ocupació, dels robatoris i de les amenaces", ha explicat la portaveu del col·lectiu, Inma Bizarro, tot afegint que "la situació s'agreuja dia rere dia".

Aquesta mateixa setmana, expliquen els veïns, es va tallar l'aigua d'un pis ocupat. "Com a represàlia van trencar el comptador del bloc, deixant a tots els veïns sense aigua", diu Bizarro. Baralles al carrer, robatoris a la via pública "o que entrin a un supermercat i s'emportin una bossa sense pagar, com si res", està acabant "amb la paciència dels veïns". "La gent va amb por que els robin, i no és una situació ni d'ara, és d'abans del confinament", assegura, tot afegint que "la gent comença a estar molt farta, temem que pugui passar alguna cosa greu", manifesta la portaveu.

A banda de presentar la instància al consistori, els veïns tenen intenció de portar el cas a estaments més elevats, com el síndic de Greuges. També preveuen noves mobilitzacions.