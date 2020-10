Una menor denuncia un home que es va masturbar davant d'ella al tren de Manresa

Una jove de 17 anys ha denunciat a través de les xarxes socials que dimecres passat un home es va masturbar davant seu en un vagó del tren de la Renfe que havia sortit de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que la noia ha presentat una denúncia per aquests fets.



En el vídeo, penjat a Instagram, on es veu la noia molt afectada -explica que és el tercer cop que ho intenta gravar- ella mateixa narra que es va situar en el darrer vagó del tren on només hi havia una noia i una dona gran. Després hi va entrar un home que es va asseure just davant seu. Va ser aquest home, que només portava una jaqueta, qui «mentre em mirava, reia i s'estava masturbant», diu la menor, que afegeix que «em vaig quedar paralitzada» i no va ser fins al cap d'una estona que es va poder aixecar del compartiment on es trobava i va anar cap a un altre vagó.



En declaracions a Regió7, familiars de la menor han mostrat la seva preocupació pel fet que durant els 40 minuts que la noia va estar plorant i patint un atac d'angoixa a l'interior del tren, no hi hagués ningú del personal de Renfe que es dirigís a ella per ajudar-la. Les mateixes fonts també mostraven el seu enuig pel fet que els trens no disposin de prou vigilància per evitar situacions com la que va viure la noia. També asseguraven que fins ara, la companyia ferroviària no s'ha posat en contacte amb ells, cosa que lamentaven.



Per la seva banda, fonts de la companyia, condemnaven els fets i asseguraven que estan a disposició de la víctima "per ajudar-la en el que calgui" i "en tota la informació" que se li pugui donar per la denúncia. D'altra banda, explica que si tenen coneixement d'una situació com aquesta, via una queixa o reclamació, la posen en coneixement dels Mossos d'Esquadra que són els responsables de la seguretat ciutadana.



Respecte la denúncia que fa la jove i la seva família de la falta de seguretat, les fonts insisteixen que la seguretat ciutadana és competència dels Mossos, i que ells posen vigilància complementària però que no poden posar-la al miler de trens que circulen diàriament.



Recomanacions de Renfe en casos similars

D'altra banda, i per algú que es trobi en situacions com la que va viure la menor o en sigui testimoni, detallen com poden actuar. Expliquen que poden parlar amb el personal del tren a través dels interfons que hi ha al costat de les portes i també que ja que es tracta d'una situació "justificada" es pot activar el fre d'alarma que hi ha a les portes i que el personal ferroviari es dirigirà a la porta on s'ha activat el fre.