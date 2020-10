Jutgen l'acusat d'agredir un mosso i sostreure una porra durant les protestes postsentència a Manresa

Dimecres que ve, 14 d'octubre, farà un aniversari just de la publicació de la sentència contra els líders del procés. I serà aquest mateix dia quan a Manresa es jutjarà un home acusat de donar una puntada de peu als testicles d'un agent dels Mossos d'Esquadra i sostreure la porra d'un altre en el marc de les protestes desencadenades arran de la decisió del Tribunal Suprem.

En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic no fa esment en cap moment que els fets pels quals acusa el processat haurien passat en el marc de la manifestació que va sortir de la plaça de Sant Domènec de Manresa i va tenir com a destí la caserna de la Guàrdia Civil. La marxa no va arribar a la caserna perquè els Mossos van impedir-ho amb la instal·lació de furgonetes i un cordó d'agents a la cantonada de la carretera de Cardona amb el carrer Francesc Moragues. En aquest punt, a primera línia de la manifestació s'hi van viure alguns moments de tensió entre manifestants i agents policials i també és allà on el ministeri públic situa els fets, una estona abans de tres quarts de del vespre.

Segons el ministeri públic, amb l'objectiu de menyscabar el principi d'autoritat, l'acusat presumptament va donar una puntada de peu a la zona genital d'un agent i també va sostreure la porra d'un altre. El fiscal considera que el processat va cometre un delicte d'atemptat a l'autoritat, pel qual demana una condemna de 20 mesos de presó, i un delicte lleu de lesions pel qual demana una multa de 720 euros. D'altra banda, la fiscalia demana que indemnitzi l'agent lesionat amb 65 euros i al que li hauria sostret la porra, amb 213,26 euros, que era el valor de la defensa propietat de l'agent policial. La manifestació en el marc de la qual haurien passat els fets va ser una de les més multitudinàries que s'han viscut a Manresa. Era el vespre del dia que es va fer pública la sentència que condemnava els líders del procés independentistes a llargues penes de presó.

Al migdia ja hi havia hagut una manifestació i la marxa del vespre va congregar unes 8.000 persones a la plaça de Sant Domènec que es va acabar dividint en dues parts, una que es van dirigir cap a la caserna de la Guàrdia Civil i una altra a la comissaria de la Policia Nacional.