L'advocacia catalana inicia una campanya per fomentar la mediació

El Consell de l'Advocacia Catalana ha posat en marxa una campanya per potenciar l'ús de la mediació entre els lletrats i lletres i evitar així el col·lapse judicial. La campanya té la col·laboració del departament de Justícia i es durà a terme fins a finals d'any.

La campanya consistirà en diverses accions de formació adreçades als professionals de l'advocacia per tal d'informar-los sobre la importància de la mediació i per evitar així que alguns assumptes acabin «innecessàriament» arribant als jutjats. D'aquesta manera es pretén contribuir a rebaixar la pressió dels òrgans judicials, especialment davant l'acumulació d'assumptes derivats de la pandèmia.

La presidenta del Consell de l'Advocacia, Maria Eugènia Gay, ha destacat els avantatges que la mediació suposa per a la ciutadania en general, com obtenir una solució amb més agilitat o la minoració dels costos emocionals que suposa anar a un judici. Gay ha demanat també la implicació de la judicatura i l'administració «per superar les dificultats que en el dia a dia es trobem els professionals en els jutjats».

Els catorze Col·legis de l'Advocacia de Catalunya disposen de serveis d'informació sobre la mediació i estan al servei dels seus col·legiats per dotar-los de pautes a seguir, així com dels corresponents centres de mediació als quals s'hi pot adreçar qualsevol ciutadà interessat en aquesta via de resolució. També s'informa d'aquesta opció a través de l'assistència jurídica gratuïta.