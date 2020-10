Mor la passatgera d'un cotxe en un xoc frontal a la C-55, a Abrera

Una dona ha mort en un accident de trànsit aquest dissabte al matí a la carretera C-55, en el tram d'Abrera. El Servei Català de Trànsit informa que el sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 1,5 de la via en sentit Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 08.31 h. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera d'un dels vehicles, que anava de copilot. A més, la conductora del mateix cotxe ha resultat ferida crítica i ha estat trasllada a l'Hospital de Bellvitge, i el conductor de l'altre cotxe ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital de Martorell.

L'accident ha provocat dos quilòmetres de retencions fins a dos quarts d'11 del matí en el tram on la C-55 enllaça amb l'autovia A-2. Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 86 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya