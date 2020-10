Desplegament policial per un home que amençava en llançar-se al buit d'un edifici de Manresa

Important desplagament policial aquest diumenge a Manresa per un home que ha amenaçat de llançar-se al buit un cop pujat al capdamunt d'un edifici a mig construir. Els fets han tingut lloc aquesta tarda al carrer Dibuixant Joan Vilanova de la capital del Bages.

Patrulles dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local, Bombres i SEM s'hi han desplaçat. Agents dels Mossos han anat fins on estava l'home, que deia tenir molts problemes personals i que, per això, volia llançar-se. Els agents, segons han informat els Mossos d'Esquadra, han parlat amb ell i l'han convençut perquè no ho fes.