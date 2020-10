Els Bombers han efectuat aquest diumenge dos rescats al Berguedà

Els Bombers de la Generalitat han treballat, avui diumenge, en diversos serveis al medi natural. Dos d'ells s'han efectuat al Berguedà, on el cos ha rescatat una persona accidentada a Olvan i un excursionista a Castellar del Riu.



Rescaten una persona accidentada al circuit d'orientació d'Olvan

El cos ha rebut, a les 11.21 hores, l'avís de què un home s'havia fet mal a la cama al circuit d'orientació d'Olvan. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions que han fet la primera atenció i han traslladat el ferit fins a l'ambulància del SEM.



Rescat d'un excursionista ferit a Castellar del Riu



Un excursionista s'ha fet mal al turmell a prop del càmping de la Font Freda, a Castellar del Riu, en un lloc no accessible per a l'ambulància. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 12.57 hores, han activat 3 dotacions terrestres per traslladat el ferit fins a l'ambulància del SEM.

Els Bombers de la Generalitat han treballat, fins el 30 de setembre, en 213 serveis al medi natural, confirmant la tendència a l'alça d'aquest tipus d'actuacions.

Si demà, que és festa, teniu previst fer activitat alguna al medi natural, extremeu les precaucions: planifiqueu bé la sortida (no apureu, torneu abans que es faci fosc, si no ho veieu clar, renuncieu a l'activitat), aneu preparats amb el material i roba adequats, seguiu la previsió del temps a través del Servei Meteorològic de Catalunya, aneu en grup i informeu de l'activitat prevista. En cas d'accident, truqueu al 112. Gaudiu de la muntanya, però amb seguretat.