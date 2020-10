Els Bombers busquen un boletaire perdut a Gósol

Els Bombers busquen un home de 38 anys que s'ha perdut aquest dilluns al matí mentre buscava bolets a Gósol, amb el seu germà. Han aparcat el vehicle a la carretera de la Josa del Cadí (C-563), al quilòmetre 15, i s'han separat a l'inici del recorregut. Ha estat el germà qui ha trucat als cossos d'emergències després d'intentar localitzar l'home, sense èxit, en una zona on no hi ha cobertura telefònica, segons fonts dels Bombers, que han activat una dotació terrestre. El boletaire perdut és un home de 38 anys sense patologies.