Un vehicle s'accidenta i xoca contra una paret davant el restaurant Aligué de Manresa

Un vehicle s'ha accidentat aquest diumenge a la mitjanit a Manresa, davant el restaurant Aligué, en sortir de la via i xocar contra una paret, al quilòmetre 0,5 de la C-16c. Segons fonts dels Bombers, els tres ocupants del turisme, tres nois joves, han resultat il·lesos. No hi ha hagut altres vehicles implicats en la topada.