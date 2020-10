Unes 300 persones mostren el seu «escalf» als presos a Lledoners

Unes 300 persones es van concentrar, ahir al matí, a l'esplanada de Lledoners per mostrar el seu «escalf» als líders independentistes que segueixen empresonats. A l'acte, convocat per la plataforma Free Junqueras, hi van assistir molts veïns de Sant Vicenç dels Horts, entre ells l'exalcaldessa republicana Maite Aymerich, que va ser la successora de Junqueras a l'alcaldia. Entre els assistents també hi havia Artur Junqueras, pare de l'exvicepresident català i líder d'ERC ara empresonat, Oriol Junqueras.

Els altaveus de l'acte es van col·locar de cara a la presó perquè els líders independentistes poguessin escoltar el parlaments. Entre els assistents hi havia molts veïns de Sant Vicenç dels Horts, però també responsables d'ERC al Baix Llobregat, com el president comarcal Joan Borràs i el diputat republicà Jordi Albert.

Un dels primers a intervenir als parlaments va ser el secretari comarcal de la UGT del Baix Llobregat, Carlos de Pablo, que va exclamar que ahir era una jornada «en la qual no tenim res a celebrar». De Pablo va fer una crida «a no defallir» i «a no tenir por». «El camí cap a la llibertat serà dur, però és l'únic cap a la independència», va afegir.

També l'exalcaldessa d'ERC a Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, va recalcar la necessitat d'assolir «la república catalana». «Cada dia hem de ser més, lluitar i no rendir-nos, i un dia ho celebrarem», va exclamar.

Artur Junqueras va ser l'encar-regat de cloure l'acte a l'esplanada de darrere el centre penitenciari. Junqueras va recordar que el poble «guanyador és el que resisteix» i va fer una crida a mantenir una de les «millors virtuts» que té el poble català: «l'esperança».

El pare d'Oriol Junqueras va aprofitar l'ocasió per mostrar el seu rebuig per com el govern espanyol de Pedro Sánchez està tractant el conflicte a Catalunya. «Empresonar, desterrar i inhabilitar no és la millor manera de dirigir un país», li va retreure, i va afegir que «parlant la gent s'entén, però d'això vosaltres n'esteu ben mancats».

L'acte, en format lúdic i amenitzat amb la música en directe de Pep Picas i Giuseppe Costa, va acabar amb tots els assistents cantant L'Estaca.