Cues al Berguedà i al Bages en l'operació tornada del Pilar

Retencions al peatge del túnel

La carretera C-16 es va convertir de nou en protagonista de l'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar, al Berguedà i a la Cerdanya. Ahir a la tarda hi havia problemes ja abans de l'àrea de peatge del túnel del Cadí, al terme de Riu, amb prop d'un quilòmetre de retenció.

Un cop els conductors havien travessat el túnel, a prop del viaducte del Bac Diví començaven de nou les cues, segons va poder comprovar Regió7. El Servei Català del Trànsit (SCT) informava que ahir a la tarda els vehicles circulaven amb dificultats en aquest punt. I també hi havia circulació amb congestió al llarg de 24 quilòmetres després del túnel en direcció sud i fins a Berga, on comença l'autovia. Segons les mateixes fonts, al Bages, en aquest cas a la C-55, també hi va haver retencions de 9 quilòmetres en direcció sud, a Castellbell i el Vilar.