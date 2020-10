Detingut per barallar-se amb una dona de qui tenia una ordre d'allunyament

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns al matí un home que participava en un baralla, quan els agents atenien un requeriment per una baralla a la Plaça de Sant Domènec entre quatre persones. Un cop all lloc, i quan identificaven els implicats, un home, un veí de Manresa de 38 anys, tenia una ordre de no apropament respecte una dona que també estava implicada en la baralla, motiu pel qual va ser detingut i investigat per un delicte de trencament de condemna.