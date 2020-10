Detingut quan dormia en un cotxe robat a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dissabte al matí un home que dormia en un vehicle robat a Manresa. Segons han explicat fonts policials, la sala del 092 va rebre una trucada d'un vehicle estacionat en un gual al carrer de Montealegre. Qaun els agents hi van arribar, i en acostar-se al cotxe per denunciar-lo, van trobar que hi havia un home dormint a l'interior. Quan es procedia a la identificació de l'home i del vehicle, el sistema informàtic va alertar que el vehicle havia estat sostret el passat dia 5, motiu pel qual van detenir l'home, un veí de Seva (Osona) de 22 anys.