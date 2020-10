Dos ferits en un accident de trànsit a Bagà, a la C-16

Dues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a Bagà, a la C-16. La furgoneta en què viatjaven ha sortit de la via per causes que es desconeixen i ha bolcat. L'accident s'ha produït a les 8 del matí al quilòmetre 120 de la via. Segons fonts de Trànsit, els dos ocupants del vehicle han estat atesos per ferides lleus i no hi ha hagut afectació viària important a la C-16 a causa de l'accident. Els Bombers han treballat amb una dotació al lloc dels fets.