A judici per conduir reiteradament sense carnet i fer-se passar pel seu germà

Un home s'enfronta a cinc anys de presó per conduir reiteradament sense carnet per Manresa i fer-se passar pel seu germà per evitar sancions. Els fets dels quals se l'acusa van passar entre el 9 de juny del 2017 i el 14 de febrer del 2018, després que l'home ja hagués estat condemnat amb sentència ferma del 30 de març del 2017 per conduir sense carnet.

Segons consta en l'escrit d'acusació provisional de fiscalia, el 9 de juny del 2017, la Policia Local de Manresa va sorprendre l'home, J. M. C. D., al volant d'una Renault Kangoo sense carnet, i va facilitar les dades del seu germà per dificultar la tasca dels agents i evitar les conseqüències legals dels seus actes. A més, segons la fiscalia, va portar els policies a «incór-rer en l'error» de tramitar una denúncia a nom del germà perquè la furgoneta tenia la ITV caducada, i que pujava a 1.500 euros. També se l'acusa d'haver utilitzat la identitat del seu germà per recuperar el vehicle que havia quedat immobilitzat. Un temps després, el 14 de setembre del 2017, l'home va ser enxampat amb un altre vehicle estacionat incorrectament a la plaça Bages, i de nou va facilitar les dades del seu germà, i segons la fiscalia es van tramitar les denúncies pertinents per un import de 100 i 1.500 euros. El 29 del mateix mes, l'home conduïa un ciclomotor per l'avinguda Abat Oliba, quan de nou va ser sorprès per la Policia Local i va facilitar, com les vegades anteriors, la identitat del seu germà.

Finalment, el 14 de febrer del 2018, l'home va ser sorprès al volant d'un vehicle a la plaça de la Creu i a més circulava amb la ITV caducada. De nou, va facilitar la identitat del seu germà per evitar les conseqüències dels seus actes.

Segons el fiscal, el perjudicat, però, no ha satisfet cap de les multes expedides en nom seu i el fiscal demana que s'anul·lin. Pel que fa a l'acusat, demana per a ell una pena total de sis anys de presó i una multa de 3.650 euros.

En concret, el ministeri públic demana dos anys de presó per un delicte d'usurpació d'estat civil, sis mesos per cadascun dels tres delictes de conducció sense havier obtingut mai el permís necessari per fer-ho i, finalment, dos anys i mig de presó i la multa econòmica per un delicte continuat de falsedat en document oficial en concurs medial, amb un delicte continuat d'estafa en grau de temptativa.

El judici està assenyalat per a demà a Manresa.