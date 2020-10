Els Mossos intervenen en una festa il·legal amb 250 persones a l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra van intervenir, diumenge i dilluns, en una festa il·legal que se celebrava als voltants d'una casa abandonada de Rubió, segons ha explicat el mateix cos policial. Segons testimonis, els assistents haurien trencat les cadenes que impedien el pas a la zona i haurien instal·lat tendes de campanya i carpes.

Al lloc s'hi van arribar a reunir aproximadament uns 150 vehicles i unes 250 persones. Els agents es van adreçar al lloc i davant la negativa dels assistents a finalitzar la festa i marxar del lloc, les dotacions van fer controls als accessos on es van aixecar diverses actes i denuncies per alcoholèmies positives i possessió de drogues.

Els controls i les identificacions es van realitzar durant tot el dia 11 i la matinada del dia 12. Al lloc s'hi van adreçar dotacions d'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), seguretat ciutadana i trànsit, on van trobar-hi uns 100 vehicles i unes 200 persones.

A les 10 del matí del dia 12, la festa ja es va donar per finalitzada i no va quedar ningú al lloc. Els agents van fer l'acompanyament d'un camió que portava llums i equips de so fins a dependències policials d'Igualada, on va quedar comissat i es van aixecar les actes pertinents.

El resultat total del dispositiu va ser de 49 vehicles identificats i es van aixecar 219 actes per incompliment de les mesures establertes per sanitat.

També es va imposar una denúncia per la llei 4/2015 per desconsideració vers agents de l'autoritat i una altra per manca d'ITV. A més, es van comissar vuit altaveus de grans dimensions i material divers de música.

I finalment, es van fer 54 lectures d'alcoholèmia amb resultat de 13 denúncies administratives per alcohol i 18 administratives per drogues.

També s'han obert diligències policials per tal d'imputar als organitzadors per un delicte contra la salut pública.