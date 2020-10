S'incendia un cotxe darrere el cementiri de Manresa

Els Bombers han apagat aquest dimarts a la matinada un incendi que ha calcinat per complet un turisme darrere el cementiri de Manresa. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 5.15 h de la matinada i ha enviat una dotació al lloc dels fets. El foc ha cremat per complet el vehicle però no ha provocat altres danys.

Ahir a la nit, els Bombers també van treballar amb dues dotacions per apagar un foc de xemeneia a Marganell. L'incendi es va originar a 2/4 d'11 de la nit en encendre's una estufa de llenya que hi havia al domicili afectat. Els Bombers van apagar el foc i van revisar la instal·lació per evitar l'existència de punts calents.