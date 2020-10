Condemnat a sis mesos de presó l'home que va agredir un mosso en les protestes del 14-O a Manresa

L'home acusat de donar una puntada de peu als testicles d'un mosso i robar la porra d'un altre durant els aldarulls del 14-O a Manresa ha estat condemnat a sis mesos de presó i una multa de 150 euros. El Ministeri Fiscal i la defensa de l'acusat han arribat a un acord de conformitat en la condemna, pel que el judici, que s'havia de celebrar aquest dimecres al Penal 1 de Manresa, no s'ha arribat a fer. Els fets van tenir lloc a Manresa, el dia que va sortir la sentència del Tribunal Suprem que condemnava als líders independentistes, durant la concentració que hi va haver a les portes de la caserna de la Guàrdia Civil.

Tot i que la fiscalia demanava 20 mesos de presó per a l'acusat i una multa de 720 euros, finalment s'ha acordat una rebaixa. Així, el condemnat ha reconegut que, durant la protesta del 14 d'octubre de 2019, va donar una puntada de peu als testicles d'un mosso i, a continuació, va robar-li la defensa a un altre agent. Se l'ha condemnat a sis mesos de presó pel delicte d'atemptat, i a una multa de 150 euros pel delicte lleu de lesions. No haurà d'ingressar a presó sempre que no delinqueixi durant un termini de dos anys.

A banda, haurà de pagar, en concepte de responsabilitat civil, 65 euros al mosso al qual li va donar la puntada de peu -va haver d'estar un dia de baixa per la contusió-, mentre que l'altre rebrà 213,26 euros per la porra de defensa, que era pròpia.