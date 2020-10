La massificació al Berguedà obliga a estudiar restriccions d'accés al medi

La massificació als espais naturals del Berguedà ha tornat a aflorar amb la temporada boletaire i la comarca es planteja imposar restriccions per reduir la pressió als boscos. La pandèmia de la covid-19 ja va provocar un estiu en què es van haver de limitar els accessos als espais fluvials a causa de la massificació, i ara el problema torna a ser sobre la taula després que en poques setmanes s'hagi confirmat que enguany hi ha més boletaires que mai als boscos berguedans.

Jesús Calderer, conseller de Medi Natural, ha explicat a Regió7 que la covid-19 i la bona temporada de bolets són la causa d'aquest augment de visitants. «És evident que hi ha més boletaires que altres anys. És una bona temporada de bolets i el coronavirus ens està canviant la manera de fer. Ara busquem espais oberts on poder sortir a gaudir i això és el que et dona la natura. Aquest fenomen pot ser que sigui una tendència que mentre duri la pandèmia vagi augmentant», afirma. Aquesta allau de visitants que no s'atura ha revifat el vell debat de la necessitat d'aplicar restriccions per accedir al medi natural i controlar la massificació.

Avui a la tarda se celebra una reunió organitzada pel Consell Comarcal a la qual s'ha convidat tots els alcaldes del Berguedà. A la reunió es valoraran les opinions dels batlles per saber quines restriccions s'impulsen. «Hem de plantejar-nos què podem fer per regular l'accessibilitat de la gent als espais naturals. I no només pels bolets. Aquest és un plantejament per a tot l'any. Tenim problemes a l'estiu, tenim problemes a la tardor, però també tenim problemes a l'hivern a llocs com els Rasos de Peguera o Coll de Pal. És un plantejament global a la comarca i s'ha de veure què es pot fer per intentar regular-ho», diu Calderer.

Bagà va plantejar a principi del mes de setembre d'enguany frenar les aglomeracions a l'alt Berguedà amb una proposta conjunta que volia aglutinar els pobles del nord de la comarca. En aquell moment, però, el Consell Comarcal va frenar la iniciativa i va explicar a Bagà que el que calia era impulsar una acció conjunta de tots els pobles del Berguedà per reduir la massificació en els entorns naturals. Aquesta intenció d'anar a l'una es concretarà en la reunió d'aquesta tarda.

«L'ideal és que el que aprovem ho aprovem a tot arreu. Si a Cercs aprovem una cosa però a Guardiola en fem una altra, és molt difícil fer-ho complir, perquè la gent no sap quan canvia de terme municipal o on és. Hem d'intentar prendre decisions de comarca i aquestes decisions solen tenir uns tràmits administratius que solen ser lents, de manera que és evident que serà difícil que de cara a aquesta temporada en traguem res en concret. Es tracta més de començar a treballar de cara a l'any que ve», diu Calderer.

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, també assistirà a la trobada i ha exposat a aquest diari que s'han preparat exemples d'altres territoris on ja s'apliquen restriccions per accedir al medi natural. «Tenim fet un recull d'exemples i de bones pràctiques d'altres territoris que ja estan aplicant mesures. Escoltarem els alcaldes i, recollides les seves demandes, s'haurà de consensuar quines són les millors mesures per regular tota aquesta situació turística dels bolets, els espais naturals i els espais fluvials».

Algunes de les propostes que el Berguedà té sobre la taula i que s'estudiaran són la implantació del carnet de boletaire, regular l'accés motoritzat, les restriccions d'aparcament o un servei de vigilància, entre d'altres. El president de l'agència comparteix l'opinió de Calderer i creu que ha augmentat la presència de boletaires al Berguedà en aquesta primera tardor de pandèmia.

Ara bé, Vall apunta que la regulació que s'apliqui per accedir als espais naturals no ha de ser excessivament estricta, ja que es corre el perill d'allunyar el turisme. «La massificació també té vessants positius per a la gent del territori, però no hem d'oblidar que això pot ser una arma de doble tall que se'ns pot girar en contra. Hem de fer la pedagogia que faci falta amb els ciutadans i començar a estudiar mesures d'harmonització a nivell de tots els municipis de la comarca per regular-ho, però també fer-ho d'una manera laxa, ja que si ens passem de frenada la gent deixarà de venir al Berguedà», afirma.