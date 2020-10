Una avaria deixa sense electricitat 29.000 abonats al Berguedà

Una avaria a la subestació de Cercs ha deixat aquest migdia sense subministrament elèctric a 29.000 abonats al Berguedà, segons han explicat fonts d'Endesa. El tall en el servei s'ha produït quan faltaven uns 10 minuts per la una del migdia i el gruix dels clients han recuperat el servei al cap d'uns 20 minuts, quan han aconseguit poder tornar a connectar el transformador. Tot i això, un cop s'ha restablert el servei per a la majoria de clients, encara hi ha hagut algunes fluctuacions que han deixat entre 300 i 500 abonats sense llum fins a dos quarts de dues, quan la situació s'ha pogut normalitzar.

La major part dels clients afectats estan a Berga però també s'han vist afectades altres poblacions de la comarca com Berga, Avià, Bagà, Borredà, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà i Puig-reig, entre d'altres. La companyia també ha especificat que el tall ha afectat la majoria d'abonats d'aquestes poblacions però no la seva totalitat.

Fonts de la companyia assenyalen que es tractava d'una causa fortuïta però no que el transformador s'hagués avariat.