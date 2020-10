Detingut per lesionar la seva parella i la germana a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir ahir a quarts de tres de la matinada un home de 33 anys i veí de la ciutat, per agredir dues dones. Segons explica la policia, una trucada va alertar que al barri de Vic Remei hi havia dues dones amb una criatura, descalces, plorant i demanant auxili. Quan els agents hi van arribar, els van explicar que havien estat agredides i que el presumpte agressor era parella d'una i germà de l'altra. La companya d'ell, de 18 anys, tenia un cop fort al cap amb inflamació evident, es queixava de dolor en una cama i tenia dificultats per caminar. L'altra, de 27 anys, tenia esgarrapades sagnants a tots dos braços. Els agents van sol·licitar una ambulància, que les va traslladar a Sant Joan de Déu, i van detenir el presumpte autor dels fets.