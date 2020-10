Dos homes fereixen la mateixa dona amb poques hores de diferència a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir ahir a la matinada dos homes, de 41 i 48 anys i de la mateixa família, per haver agredit amb poques hores de diferència i de manera separada una jove de 23 anys. Un arrestat era la parella d'ella i l'altre, parent d'ell. Segons la policia, la primera detenció es va fer a 1/4 d'1 de la matinada, a les portes de Sant Joan de Déu. Responsables de l'hospital van alertar que atenien una noia que hauria estat agredida amb arma blanca i que deia que l'agressor l'esperava a fora. La policia hi va anar i el va detenir. Ella tenia esgarrapades al coll i al pit i un tall en un braç pel qual se li van practicar punts de sutura. La segona detenció es va fer a quarts de sis de la matinada després que una patrulla que era al barri de la Sagrada Família fos requerida per una dona que demanava auxili al carrer. Va resultar ser la mateixa que ja havia estat atesa a l'hospital i tenia noves lesions. Va explicar que les hi havia fet el seu home i havia marxat de casa espantada. Ell va ser arrestat i se l'investiga per un presumpte delicte de violència habitual a l'àmbit familiar.