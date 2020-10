Entren de matinada a l'ajuntament de Castellgalí i hi roben 1.600 euros

Uns lladres van entrar a robar la matinada de dimarts a l'ajuntament de Castellgalí i també a l'edifici annex del camp de futbol, que està situat al costat de l'ajuntament.

Segons ha confirmat l'alcalde del municipi, Cristòfol Gimeno, els lladres es van emportar únicament uns 1.600 euros en efectiu de l'ajuntament, mentre que a l'edifici del camp de futbol els lladres van regirar armaris i calaixos però no se'n van emportar res.

Gimeno detalla que els fets van passar la matinada de dimarts, i malgrat que es va disparar l'alarma i el vigilant municipal es va presentar al lloc dels fets, quan hi va arribar els lladres ja havien marxat.

A l'ajuntament, els lladres hi van accedir després de forçar la reixa d'una finestra, que està collada a la paret, i que dona accés a l'espai on hi ha serveis socials. Des d'allà, els lladres van fer un forat a una paret de l'interior de l'edifici a través del qual van accedir a altres dependències de l'ajuntament.

Els lladres van aconseguir un botí de 1.600 euros en efectiu que van trobar a la caixa forta -que van forçar- i a l'oficina d'atenció al ciutadà. L'alcalde també ha detallat que la persona o les persones que van entrar a robar també van regirar diferents armaris on hi havia objectes de valor com ordinadors, però que no es van emportar res més a part dels diners. Pel que fa a la intrusió a les dependències del camp de futbol, els lladres van destrossar un parell de portes i, malgrat que van regirar alguns espais, no van emportar-se res.

L'alcalde explica que el mateix dimarts ja va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per aquests fets. Ara, estan en espera que el pèrit de l'asseguradora valori els danys causats pels lladres i que els abonin els danys que ha causat aquesta activitat delictiva.

L'alcalde Cristòfol Gimeno també narra que, després del robatori, l'edifici consistorial va quedar precintat durant dimarts al matí mentre els agents de la policia científica dels Mossos d'Esquadra inspeccionaven el lloc dels fets a la recerca de proves del robatori. Va ser a mig matí quan els treballadors municipals van poder accedir a l'edifici, i passades les 12 del migdia ja hi treballaven amb normalitat.