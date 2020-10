Ampli dispositiu policial per un desnonament a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu aquest dijous al matí per un desnonament a Manresa, al número 90 del carrer de Viladordis. En un primer moment fonts del cos policial havien informat a aquest diari que es tractava d'una operació contra el tràfic de drogues relacionada amb un dispositiu que dimarts passat es va fer a la comarca d'Osona i que va comportar escorcolls i algunes detencions a poblacions com Vic, Roda de Ter, i Santa Eugènia de Berga, però finalment han confirmat que l'operatiu està relacionat amb un desnonament per ordre judicial que s'està duent a terme en aquest vial de la capital del Bages.

Des de les 8 del matí, un ampli desplegament policial ha ocupat la via amb diverses furgonetes i cotxes patrulla del cos. A més, la Policia Local de Manresa també ha actuat per tallar el trànsit a la zona. La circulació es desvia cap al carrer de Joan Brossa i l'avinguda de Francesc Macià.