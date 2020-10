Un reclús n'apunyala mortalment un altre a la presóde Brians 2

Un reclús de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, va morir dimarts a la tarda després de rebre desenes de ganivetades. Els fets van tenir lloc al pati del mòdul 3, a les 19.23 hores. Un pres de nacionalitat espanyola i de 37 anys, condemnat per assassinat i robatoris amb violència i intimidació, va clavar diverses ganivetades a un altre company de mòdul. La víctima, de 32 anys i de nacionalitat romanesa, estava condemnada per prostitució de menors i d'incapacitats i per violència masclista. L'agressor ha estat traslladat al departament de Règim Tancat (DERT).

La secretaria de Mesures Penals ha obert una informació reservada i els Mossos d'Esquadra es van traslladar al centre per iniciar una investigació, segons ha explicat la conselleria de Justícia.

El sindicat UGT ha explicat que l'agressor, després d'apunyalar l'altre intern, va amenaçar de fer el mateix als funcionaris que havien acudit a l'escenari del crim.

De fet, el sindicat va lamentar que només dos funcionaris de base custodiessin en aquell moment 95 interns, cosa que atribueixen a la falta de personal contractat pel departament de Justícia de la Generalitat.

En un comunicat, UGT qualifica de «jornada negra» els esdeveniments, que havien començat, segons el seu relat, amb la troballa al matí del cos sense vida d'un intern a la seva cel·la. Després hauria tingut lloc una agressió a un treballador del centre, quan un pres el va atacar amb un pal d'escombra «trencat i esmolat per intentar punxar-lo». Posteriorment hi va haver la mort d'un intern a mans d'un altre. El sindicat recorda que ha denunciat «reiteradament» la política de personal «nefasta» que el departament de Justícia aplica «des de fa mesos», amb plantilles «sota mínims» i renovant reforços «amb comptagotes».