Ampli desplegament dels Mossos per un desnonament a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van desplegar un ampli dispositiu ahir al matí per un desnonament en un habitatge situat al número 90 del carrer Viladordis de Manresa.

Per realitzar aquest desnonament, els Mossos d'Esquadra van mobilitzar, des de les vuit del matí, almenys tres furgonetes dels ARRO i un cotxe patrulla, en el marc d'un desplegament que semblava més ampli que en altres desallotjaments que sí que es preveuen conflictius. A més a més, els Mossos també van rebre el suport d'una patrulla de la Policia Local de Manresa que desviava els vehicles que arribaven al carrer Viladordis cap al carrer Joan Brossa i l'avinguda Francesc Macià. De fet, el tram afectat pel desnonament i on es van concentrar els Mossos era el comprès entre els carrers Joan Brossa i Providència, que és on hi havia l'immoble que va ser desnonat.

En concret, es va desnonar una família, que ahir al matí retirava els mobles i els carregava en una furgoneta, que ocupava un habitatge que era propietat d'un particular.

En un primer moment fonts del cos policial català havien informat, per error, a aquest diari que es tractava d'una operació contra el tràfic de drogues, en concret cocaïna, relacionada amb un dispositiu que dimarts passat es va fer a la comarca d'Osona i que va comportar escorcolls i algunes detencions a poblacions com Vic, Roda de Ter i Santa Eugènia de Berga, i per la qual ahir es preveien noves actuacions.

Finalment, però, des del cos policial van confirmar que el desplegament que es va fer al carrer Viladordis estava relacionat amb el desnonament per ordre judicial que es va portar a terme, sense cap mena de problema, en aquest vial de la capital del Bages i sense que tingués res a veure amb l'operatiu antidrogues a Osona, que en aquests moments està sota secret de sumari.