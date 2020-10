Una avaria deixa uns 29.000 abonats del Berguedà sense electricitat

Una avaria a la subestació elèctrica de Cercs va deixar sense subministrament uns 29.000 abonats d'Endesa al Berguedà, ahir al migdia.

El tall en el servei elèctric al Berguedà es va produir quan faltaven uns 10 minuts per la una del migdia i el subministrament va quedar totalment restablert al cap d'uns quaranta minuts, segons van informar fonts de la compa-nyia elèctrica.

La interrupció, segons van assenyalar les mateixes fonts, es va produir en desconnectar-se un transformador de la subestació elèctrica que hi ha a l'antiga central tèrmica de Cercs i que dona servei a la major part dels abonats de la comarca. De fet, els 29.000 abonats que van quedar sense servei estaven repartits per diferents poblacions de tota la comarca, amb especial incidència a Berga, Avià, Bagà, Borredà, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà i Puig-reig, entre d'altres. Tot i això, van detallar que en aquestes mateixes poblacions hi havia altres abonats que no es van veure afectats per la interrupció perquè depenen d'altres transformadors.

Fonts de la companyia també van explicar que la major part dels afectats van recuperar el servei al cap d'uns vint minuts del tall, quan passaven uns 10 minuts de la una del migdia, però que aleshores encara hi havia oscil·lacions que feien que entre 300 i 500 clients de la comarca encara estiguessin sense servei. Va ser cap a dos quarts de dues quan la situació es va normalitzar totalment.

Pel que fa la causa de la inter-rupció, van explicar que es tractava d'una desconnexió fortuïta de la subestació, les causes de la qual estaven investigant, però descartaven que s'hagués produït una avaria en el transformador que es va desconnectar, ja que si s'hagués donat aquesta situació el tall del servei s'hauria allargat durant més estona.

La interrupció del subministrament elèctric també va tenir altres afectacions i en algunes zones es va veure interrompuda la connexió a Internet i el servei de telefonia mòbil d'alguns operadors.