Els Bombers apaguen un foc a la cuina d'una indústria a Abrera

Els Bombers han treballat aquest divendres a primera hora del matí per apagar un foc originat a la cuina d'una indústria a Abrera. L'incendi ha cremat una pila de papers que hi havia a la cuina, segons fonts del cos, però no ha provocat afectacions greus a la nau, tot i que sí que ha generat una gran quantitat de fum. Els Bombers han ventilat i revisat les instal·lacions, situades a tocar de l'A-2, a l'altura del quilòmetre 585.